Лига чемпионов: Буде/Глимт, Динамо Загреб и Лилль победили в первом матче раунда плей-офф
Во вторник, 20 августа, состоялись три встречи в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В Норвегии Буде/Глимт принимал сербскую Црвену Звезду. После безголевого первого тайма хозяева поля быстро отправили в ворота гостей два мяча.
За 15 минут до конца сербы отыграли один гол, но это был их максимум в этот вечер.
Буде/Глимт - Црвена Звезда 2:1
Голы: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 - Мимович, 75.
Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.94
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 8 - 12
Буде/Глимт: Хайкин - Шеволд, Бьортуфт, Гундерсен, Бьоркан - Эвьен, Берг, Фет (Салтнес, 65) - Маатта (Цинкернагель, 65), Гег (Окленд, 85), Хауге.
Црвена Звезда: М. Илич - Соль, Джига, Спаич, Родич (Мимович, 56) - Хван, Элсник, Л. Илич (Милсон, 66), Иванич, Олаинка (Дальсио, 85) - Ндиае (Дуарте, 66).
Предупреждения: Бьоркан - Олаинка, Иванич.
Параллельно в Загребе местное Динамо встречалось с Карабахом.
В равном первом тайме хорваты сумели отличиться усилиями Марко Пьяцы. После перерыва азербайджанский коллектив завладел инициативой, но вместо того, чтобы отыграться, они пропустили еще дважды от Сандро Куленовича.
Динамо Загреб - Карабах 3:0
Голы: Пьяца, 29, Куленович, 75, 80.
Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 1.31
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 16 - 11
Динамо Загреб: Невистич - Ристовски (Огивара, 21), Теофиль-Катрин, Ммаэ, Пьер-Габриэль - Мишич, Пьяца (Бернауэр, 63), Сучич (Рог, 77), Батурина, Ходжа (Куленович, 63) - Петкович (Кордоба, 77).
Карабах: Бунтич - Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаркулиев - Роман, Андраде, Леандру (Байрамов, 74), Бензия, Зубир - Жуниньо.
Предупреждения: Сучич, Куленович - Роман.
В последней игре вечера сошлись Лилль и Славия.
Как и в норвежском поединке, во Франции первый тайм остался без голов. Но на 52-й минуте Джонатан Дэвид исправил это недоразумение, после чего Эдон Жегрова удвоил преимущество "догов".
Лилль - Славия 2:0
Голы: Дэвид, 52, Жегрова, 77.
Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 0.28
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 13 - 12
Лилль: Шевалье - Менье, Диаките, Александру, Гудмундссон (Исмаили, 90+1) - Сантос, Андре, Гаральдссон (Мукау, 90+1), Жегрова - Дэвид (Илич, 90), Кабелла (Сарауи, 90+4).
Славия: Кински - Голеш, Огбу, Зима - Масопуст (Боржил, 53), Зафейрис (Пребсл, 75), Дорли, Диуф - Шранц (Юрашек, 75), Хори (Хытил, 75), Провод.
Предупреждения: Менье, Диаките - Масопуст, Дорли.
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