Лига чемпионов: Буде/Глимт, Динамо Загреб и Лилль победили в первом матче раунда плей-офф

Команды сделали важный шаг к проходу в основную часть еврокубка.

Во вторник, 20 августа, состоялись три встречи в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В Норвегии Буде/Глимт принимал сербскую Црвену Звезду. После безголевого первого тайма хозяева поля быстро отправили в ворота гостей два мяча.

За 15 минут до конца сербы отыграли один гол, но это был их максимум в этот вечер.

Буде/Глимт - Црвена Звезда 2:1

Голы: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 - Мимович, 75.

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.94

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 8 - 12

Буде/Глимт: Хайкин - Шеволд, Бьортуфт, Гундерсен, Бьоркан - Эвьен, Берг, Фет (Салтнес, 65) - Маатта (Цинкернагель, 65), Гег (Окленд, 85), Хауге.

Црвена Звезда: М. Илич - Соль, Джига, Спаич, Родич (Мимович, 56) - Хван, Элсник, Л. Илич (Милсон, 66), Иванич, Олаинка (Дальсио, 85) - Ндиае (Дуарте, 66).

Предупреждения: Бьоркан - Олаинка, Иванич.

Параллельно в Загребе местное Динамо встречалось с Карабахом.

В равном первом тайме хорваты сумели отличиться усилиями Марко Пьяцы. После перерыва азербайджанский коллектив завладел инициативой, но вместо того, чтобы отыграться, они пропустили еще дважды от Сандро Куленовича.

Динамо Загреб - Карабах 3:0

Голы: Пьяца, 29, Куленович, 75, 80.

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 1.31

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 16 - 11

Динамо Загреб: Невистич - Ристовски (Огивара, 21), Теофиль-Катрин, Ммаэ, Пьер-Габриэль - Мишич, Пьяца (Бернауэр, 63), Сучич (Рог, 77), Батурина, Ходжа (Куленович, 63) - Петкович (Кордоба, 77).

Карабах: Бунтич - Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаркулиев - Роман, Андраде, Леандру (Байрамов, 74), Бензия, Зубир - Жуниньо.

Предупреждения: Сучич, Куленович - Роман.

В последней игре вечера сошлись Лилль и Славия.

Как и в норвежском поединке, во Франции первый тайм остался без голов. Но на 52-й минуте Джонатан Дэвид исправил это недоразумение, после чего Эдон Жегрова удвоил преимущество "догов".

Лилль - Славия 2:0

Голы: Дэвид, 52, Жегрова, 77.

Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 0.28

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 13 - 12

Лилль: Шевалье - Менье, Диаките, Александру, Гудмундссон (Исмаили, 90+1) - Сантос, Андре, Гаральдссон (Мукау, 90+1), Жегрова - Дэвид (Илич, 90), Кабелла (Сарауи, 90+4).

Славия: Кински - Голеш, Огбу, Зима - Масопуст (Боржил, 53), Зафейрис (Пребсл, 75), Дорли, Диуф - Шранц (Юрашек, 75), Хори (Хытил, 75), Провод.

Предупреждения: Менье, Диаките - Масопуст, Дорли.

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