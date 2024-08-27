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Бражко поблагодарил ВСУ накануне матча против Зальцбурга в Лиге чемпионов

Футболист киевлян поделился ожиданиями от матча против австрийцев.
Сегодня, 10:55
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев

Уже сегодня, 27 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против австрийского Зальцбурга в квалификации в основной раунд Лиги чемпионов.

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Полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко поделился ожиданиями от поединка, поблагодарив наши ВСУ и силы ПВО:

"Прежде всего я бы хотел поблагодарить наших защитников и сил ПВО, которые оберегают Украину, потому что сегодня ночью и утром был массирован обстрел нашей страны, многие города и деревни остались без электричества. Нужно не забывать, что страна-террорист продолжает запускать свои ракеты и дроны, чтобы убивать наших людей, детей и женщин. Сейчас вся команда мнениями из Украины.

В ключевых моментах первого матча мы не забили, а они реализовали свои возможности, поэтому счет 2:0 в их пользу. Но у нас были хорошие возможности, надеюсь, они будут и завтра. Нужно их реализовывать, чтобы победить в этом матче, сыграть как можно лучше и пройти дальше", - цитирует Бражко клубная пресс-служба.

Напомним, в первом матче киевляне проиграли австрийцам со счетом 0:2. Ответный матч стартует сегодня, 27 августа, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ФК Динамо Владимир Бражко

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