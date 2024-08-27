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Динамо объявило состав на ответный матч против РБ Зальцбург

Киевляне, как и соперник, сделали одну смену.
Сегодня, 20:59
Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv
Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv

В рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо в Австрии встретится с РБ Зальцбург

Наставники команд в лице Александра Шовковского и Пепейна Лийндерса объявили составы на игру

Динамо: Бущан - Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Караваев, Супряга, Себальйос, Биловар, Брагару, Михайленко, Волошин.

РБ Зальцбург: Бласвик - Дедич, Пьонтковски, Байду, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Кьергаард - Дагим, Ео, Глух.

Запасные: Ван дер Бремпт, Око, Капальдо, Диамбу, Ратков, Шлягер, Лукич, Нене, Мельберг, Диаките, Хамжич.

Отметим, матч РБ Зальцбург - Динамо начнется в 22:00. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо РБ Зальцбург

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