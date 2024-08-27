Динамо объявило состав на ответный матч против РБ Зальцбург
В рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо в Австрии встретится с РБ Зальцбург
Наставники команд в лице Александра Шовковского и Пепейна Лийндерса объявили составы на игру
Динамо: Бущан - Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Караваев, Супряга, Себальйос, Биловар, Брагару, Михайленко, Волошин.
РБ Зальцбург: Бласвик - Дедич, Пьонтковски, Байду, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Кьергаард - Дагим, Ео, Глух.
Запасные: Ван дер Бремпт, Око, Капальдо, Диамбу, Ратков, Шлягер, Лукич, Нене, Мельберг, Диаките, Хамжич.
Отметим, матч РБ Зальцбург - Динамо начнется в 22:00. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!