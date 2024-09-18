Шахтер и Болонья определились с составами на матч Лиги чемпионов

Один из легионеров "горняков" не попал в заявку на матч.

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде встретится с Болоньей.

Наставники команд Марино Пушич и Винченцо Итальяно определились с составами на данный поединок.

"Россоблу" обошлись без особых неожиданностей, а вот у "горняков“ не нашлось места даже на скамейке Кевину Маседо. Причины отсутствия бразильца неизвестны.

Матч Болонья - Шахтер начнется в 19:45. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.

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