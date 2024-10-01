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Украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА

Артем Степанов отметился первым голом в турнире.
Сегодня, 18:35
Артем Степанов / ФК Байер
Артем Степанов / ФК Байер

Состоялся матч второго тура Юношеской Лиги УЕФА между Байером и Миланом.

Поединок завершился победой немецкой команды - 3:1.

В составе Байера отыграл украинский форвард Артем Степанов. На 90+5-й украинец отличился голом в ворота итальянского коллектива. 

Отметим, что для Степанова это первый гол в турнире, но восьмой в сезоне.

Напомним, Тибо Куртуа не попал в заявку Реала на матч против Лилля в Лиге чемпионов.

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