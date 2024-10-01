Украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА

Состоялся матч второго тура Юношеской Лиги УЕФА между Байером и Миланом.

Поединок завершился победой немецкой команды - 3:1.

В составе Байера отыграл украинский форвард Артем Степанов. На 90+5-й украинец отличился голом в ворота итальянского коллектива.

• Bayer Leverkusen 3⃣-1⃣ AC Milan



• Artem Stepanov 🇺🇦 ( 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 𝟗𝟎 )



• #𝐔𝐞𝐟𝐚𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 pic.twitter.com/EFLlojsACK — 𝐉𝐔𝐀𝐍𝐈𝐓𝐎 (@Juanito__91) October 1, 2024

Отметим, что для Степанова это первый гол в турнире, но восьмой в сезоне.

Напомним, Тибо Куртуа не попал в заявку Реала на матч против Лилля в Лиге чемпионов.

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