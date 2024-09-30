Куртуа не попал в заявку Реала на матч против Лилля в Лиге чемпионов

В среду, 2 октября, Реал проведет выездной поединок против Лилля в рамках Лиги чемпионов.

Главный тренер "сливочных" опредилился с футболистами, которые попали в заявку команды на матч.

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В списке отсутствует голкипер Тибо Куртуа, который выбыл на несколько недель после поединка с Атлетико (1:1).

Матч Лилль - Реал начнется в 22:00 по Киеву.

Напомним, Атлетико осудил поведение своих болельщиков в мадридском дерби.

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