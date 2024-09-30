Куртуа не попал в заявку Реала на матч против Лилля в Лиге чемпионов
Лунин получит шанс сыграть в главном еврокубковом турнире.
В среду, 2 октября, Реал проведет выездной поединок против Лилля в рамках Лиги чемпионов.
Главный тренер "сливочных" опредилился с футболистами, которые попали в заявку команды на матч.
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В списке отсутствует голкипер Тибо Куртуа, который выбыл на несколько недель после поединка с Атлетико (1:1).
📋✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 30, 2024
🆚 @LOSC_EN#UCL pic.twitter.com/bdx4U9lLR9
Матч Лилль - Реал начнется в 22:00 по Киеву.
Напомним, Атлетико осудил поведение своих болельщиков в мадридском дерби.
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