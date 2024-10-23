Энрике - худший тренер ПСЖ по результатам в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не может найти подход к Лиги чемпионов.

Напомним, накануне парижский клуб сыграл вничью с ПСВ, таким образом под руководством испанца ПСЖ имеет лишь 6 побед в 15 матчах в ЛЧ.

Также у клуба шесть поражений и три ничьих в главном еврокубковом турнире.

А следовательно, у Луиса Энрике у руля ПСЖ лишь 40% побед в Лиге чемпионов - это худший показатель среди всех тренеров клуба с 2011 года.

С результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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