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Энрике - худший тренер ПСЖ по результатам в Лиге чемпионов

Испанец выиграл лишь 40% матчей.
Сегодня, 10:30
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не может найти подход к Лиги чемпионов.

Напомним, накануне парижский клуб сыграл вничью с ПСВ, таким образом под руководством испанца ПСЖ имеет лишь 6 побед в 15 матчах в ЛЧ.

Также у клуба шесть поражений и три ничьих в главном еврокубковом турнире.

А следовательно, у Луиса Энрике у руля ПСЖ лишь 40% побед в Лиге чемпионов - это худший показатель среди всех тренеров клуба с 2011 года.

С результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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