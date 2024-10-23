"Календарь матчей тяжелый": Слот - о матче Ливерпуля с Лейпцигом в Лиге чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от матча против РБ Лейпцига в Лиге чемпионов. Специалист заявил, что календарь "красных" достаточно трудный:

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"Мы сыграем против хорошей команды, которая прекрасно выступает в Бундеслиге. В этом формате после двух матчей турнирная таблица (Лиги чемпионов – прим.) не отображает полную картину.

Они очень хорошая команда, и, да, календарь матчей тяжел, но чего вы ожидаете, если играете в Лиге чемпионов? Это то, что нам нравится и чего мы хотим", – заявил Слот.

Напомним, матч РБ Лейпцига и Ливерпуля состоится сегодня, 23 октября. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени.

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