Цыганков пропустит матч Жироны в Лиге чемпионов
Украинец не восстановился от травмы.
Во вторник, 5 ноября, Жирона сыграет с ПСВ в рамках Лиги чемпионов.
Каталонский клуб назвал заявку на еврокубковый поединок.
Украинский полузащитник Виктор Цыганков не попал в список.
📋 CONVOCATÒRIA#PSVGIR #UCL pic.twitter.com/Ni1BncD23Y— Girona FC (@GironaFC) November 4, 2024
Матч ПСВ – Жирона начнется в 19.45 по Киеву.
В текущем сезоне Цыганков провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Отметим, Виктор кардинально изменил имидж перед поединком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!