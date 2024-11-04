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Цыганков пропустит матч Жироны в Лиге чемпионов

Украинец не восстановился от травмы.
Сегодня, 19:08
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Во вторник, 5 ноября, Жирона сыграет с ПСВ в рамках Лиги чемпионов.

Каталонский клуб назвал заявку на еврокубковый поединок.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков не попал в список.

Матч ПСВ – Жирона начнется в 19.45 по Киеву.

В текущем сезоне Цыганков провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Отметим, Виктор кардинально изменил имидж перед поединком.

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