iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украинцы в Лиге чемпионов: три футболиста вышли на замены, кто что показал?

ISPORT рассказывает о выступлениях украинских игроков во вчерашних матчах Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:58
Артем Степанов (№29) в борьбе / Getty Images
Артем Степанов (№29) в борьбе / Getty Images

26 ноября состоялось девять поединков Лиги чемпионов, в которых принять участие смогли три украинских футболиста.

Все трое начали свои матчи на скамейке запасных и появились на футбольном поле уже по ходу встречи.

Даниил Игнатенко (Слован)

27-летний опорный полузащитник вышел на поле на 66-й минуте, чтобы помочь своей команде удержать ничью против Милана, но уже через пять минут после его выхождения Слован проигрывал 1:3.

За время, проведенное на поле, Игнатенко успел 14 раз прикоснуться к мячу отдать 9 передач (одна из них оказалась неточной). Трижды Данило шел в отбор мяча и каждый раз он делал это удачно – только один игрок на обе команды совершил больше отборов, чем украинец.

Также Игнатенко дважды сфолил, а второе его нарушение фактически привело к красной карточке партнеру, не согласившемуся с решением арбитра и "договорившемуся" к изъятию.

Александр Зинченко (Арсенал)

Вице-капитан сборной Украины вышел на поле на 78-й минуте на традиционную позицию левого защитника. За это время он выполнил восемь передач и одна из них была не точной (это была длинная передача, при чем два других ремня на большую дистанцию ​​были точными).

Также Зинченко успел однажды вступить в верховую борьбу, но не выиграл.

Артем Степанов (Байер Леверкузен)

На 73-й минуте матча против Зальцбурга на поле в составе Байера вышел 17-летний украинец, уже этим выходом установивший рекорд.

За время, отведенное ему на поле, Степанов не очень часто находился в эпицентре событий. Он всего дважды коснулся мяча, отдав две точные передачи. Однажды пытался отобрать мяч у оппонента, но ему этого не удалось. В пассиве Артема есть нарушение правил.

На ISPORT можно ознакомиться с Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапатурнирной таблицей основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока
Хавбек Байера сравнялся с Месси по голам в еврокубках до 22 лет Хавбек Байера сравнялся с Месси по голам в еврокубках до 22 лет
Ливерпуль и Реал обсудят трансфер Трента накануне очного матча Ливерпуль и Реал обсудят трансфер Трента накануне очного матча
Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира
Помочь журналистам

Видео

Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки
Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:32
Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока
Лига Чемпионов13:25
Хавбек Байера сравнялся с Месси по голам в еврокубках до 22 лет
Европа12:52
Ливерпуль и Реал обсудят трансфер Трента накануне очного матча
Киберспорт12:45
Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира
Европа12:28
Французский журналист - о сафонове: Вы подписали не Яшина, этот парень смешной
НБА12:08
Кубок НБА: Хьюстон и Голден Стейт вышли в плей-офф, Михайлюк вылетел из турнира
Бокс11:46
Усик оценил Фьюри как соперника: Первое место по всему
Украина11:33
УХЛ: Шторм и Сокол проведут очередные матчи чемпионата Украины
Биатлон11:12
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Лига Чемпионов10:58
Украинцы в Лиге чемпионов: три футболиста вышли на замены, кто что показал?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK