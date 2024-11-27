Украинцы в Лиге чемпионов: три футболиста вышли на замены, кто что показал?

26 ноября состоялось девять поединков Лиги чемпионов, в которых принять участие смогли три украинских футболиста.

Все трое начали свои матчи на скамейке запасных и появились на футбольном поле уже по ходу встречи.

Даниил Игнатенко (Слован)

27-летний опорный полузащитник вышел на поле на 66-й минуте, чтобы помочь своей команде удержать ничью против Милана, но уже через пять минут после его выхождения Слован проигрывал 1:3.

За время, проведенное на поле, Игнатенко успел 14 раз прикоснуться к мячу отдать 9 передач (одна из них оказалась неточной). Трижды Данило шел в отбор мяча и каждый раз он делал это удачно – только один игрок на обе команды совершил больше отборов, чем украинец.

Также Игнатенко дважды сфолил, а второе его нарушение фактически привело к красной карточке партнеру, не согласившемуся с решением арбитра и "договорившемуся" к изъятию.

Александр Зинченко (Арсенал)

Вице-капитан сборной Украины вышел на поле на 78-й минуте на традиционную позицию левого защитника. За это время он выполнил восемь передач и одна из них была не точной (это была длинная передача, при чем два других ремня на большую дистанцию ​​были точными).

Также Зинченко успел однажды вступить в верховую борьбу, но не выиграл.

Артем Степанов (Байер Леверкузен)

На 73-й минуте матча против Зальцбурга на поле в составе Байера вышел 17-летний украинец, уже этим выходом установивший рекорд.

За время, отведенное ему на поле, Степанов не очень часто находился в эпицентре событий. Он всего дважды коснулся мяча, отдав две точные передачи. Однажды пытался отобрать мяч у оппонента, но ему этого не удалось. В пассиве Артема есть нарушение правил.

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