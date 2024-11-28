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Тренер ПСВ: Победа над Шахтером? Я не помню, кто забил третий мяч

Петер Бош похвалил подопечных за проявленный характер.
Сегодня, 07:50
Петер Бош / Getty Images
Петер Бош / Getty Images

Главный тренер ПСВ Петер Бош высказался о победе над Шахтером (3:2) в Лиге чемпионов.

Специалист счастлив, что команда проявила характер, благодаря чему вырвала победу.

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"Очень хороший футбол, но не лучший наш день. Действительно, яркая победа, похожая на ту, что была в матче с Севильей, но мы начали очень плохо и с самого старта плохо защищались, продолжая так играть несмотря на то, что возможностей было достаточно. Не было той агрессии, и конечно, что мы играли против хорошей команды. Шахтер - это замечательная команда, но в первой половине мы не продемонстрировали себя с хорошей стороны. Во второй половине выглядели несколько лучше, но отставали 0:2, и это неприятный результат, к тому же никак не удавалось забить.

Конечно, надеялся, и недавно Фейеноорду тоже в концовке удалось забить. Считаю, что во второй половине мои игроки продемонстрировали себя лучше, проявили необходимую энергию и агрессию. Красная карточка, по моему мнению, была справедливой, он не сделал это специально, но красная справедливая, что способствовало дополнительной энергии на поле. Впоследствии мы заменили Оливье и, к счастью, победили. Неважно, даже если бы в итоге мы уступили 0:2 или 0:3, мы продемонстрировали хорошую игру".

Бош признался, что общался с Пушичем после матча.

"Если вы уступаете 0:2, а потом получаете такой результат... Если честно, я даже не рассчитывал на это. Я разговаривал с Марино Пушичем после игры, и у него несколько иной взгляд на эту встречу и на свою команду. Я отметил, что его подопечные продемонстрировали достойную игру и сделали поединок очень тяжелым для нас, а красная карточка нам помогла, хотя для них она имела очень негативный эффект. Манера игры у нас была хорошей, и в таких матчах необходимо играть на высоком уровне, однако остроты не хватало, особенно в первой половине".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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