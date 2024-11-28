Преждевременная радость и боль отчаяния: реакция жены Салаха на промах с пенальти

Салах с женой и дочерью / Getty Images

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль принимал дома мадридский Реал и смог одержать победу[/link_local]].

За 20 минут до завершения основного времени матча Ливерпуль имел возможность сделать счет 2:0, но Мохамед Салах не реализовал пенальти, не попав в створ ворот.

Во время удара оператор смог снять реакцию супруги Салаха Мэгги, которая сначала обрадовалась, но поняв, что любимый смазал, расстроилась.

Отметим, что Салах таким образом упустил крутую возможность приблизиться к Андрею Шевченко в реестре бомбардиров Лиги чемпионов.

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