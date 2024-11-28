Ди Мария обошел Месси в рейтинге Лиги чемпионов
Партнер по сборной улучшил показатель Лео.
Полузащитник Бенфики Анхель Ди Мария в матче против Монако в рамках Лиги чемпионов отметился результативными передачами.
Эти ассисты стали для одноклубника Анатолия Трубина 40-м и 41-м в рамках главного еврокубкового турнира.
Таким образом, Ди Мария обошел в рейтинге лучших ассистентов турнира самого Лионеля Месси, который в своем активе имеет 40 результативных передач.
Лидером рейтинга продолжает быть Криштиану Роналду, у которого 42 ассиста за карьеру в матчах Лиги чемпионов.
На ISPORT доступна турнирная таблица Лиги чемпионов-2024/25.
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