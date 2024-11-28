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Ди Мария обошел Месси в рейтинге Лиги чемпионов

Партнер по сборной улучшил показатель Лео.
Сегодня, 16:55
Ди Мария обнимает Трубина / Getty Images
Ди Мария обнимает Трубина / Getty Images

Полузащитник Бенфики Анхель Ди Мария в матче против Монако в рамках Лиги чемпионов отметился результативными передачами.

Эти ассисты стали для одноклубника Анатолия Трубина 40-м и 41-м в рамках главного еврокубкового турнира.

Таким образом, Ди Мария обошел в рейтинге лучших ассистентов турнира самого Лионеля Месси, который в своем активе имеет 40 результативных передач.

Лидером рейтинга продолжает быть Криштиану Роналду, у которого 42 ассиста за карьеру в матчах Лиги чемпионов.

На ISPORT доступна турнирная таблица Лиги чемпионов-2024/25.

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