Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти вышел на первое место по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

Рекордным для 65-летнего итальянского специалиста стал поединок пятого тура нынешнего розыгрыша главного европейского клубного турнира, в котором "сливочные" уступили 0:2 в гостях Ливерпулю.

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Для Анчелотти эта игра стала 215-й в Лиге чемпионов. Он провел в турнире 8 матчей с Пармой, 10 с Ювентусом, 77 с Миланом, 18 с Челси, 10 с ПСЖ, 12 с Баварией, 12 с Наполи и 68 с Реалом, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

По количеству матчей в Лиге чемпионов итальянский тренер опередил Алекса Фергюсона, у которого было 214 игр.

Напомним, что Анчелотти пять раз выигрывал Лигу чемпионов - трижды с Реалом и дважды с Миланом.

Ранее Анчелотти оценил поражение от Ливерпуля и назвал задачу Реала в Лиге чемпионов.

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