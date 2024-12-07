Президент ПСЖ положительно оценил новый формат Лиги чемпионов

Это видно и по рейтингам, и по настроению болельщиков.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи положительно оценил новый формат Лиги чемпионов.

Функционер считает, что изменения группового этапа отлично сказалось не только на рейтингах, но и на самом турнире.

"Думаю, этот формат гораздо лучше для всех. Вы видите рейтинги, СМИ, болельщиков... Вы видите результаты всех команд: больше конкуренции, больше сюрпризов, больше вовлеченности.

И больше клубов, мечтающих играть в Европе. Наконец, о чем все забывают, больше солидарных выплат – 440 миллионов евро в год. Для команд, которые даже не участвуют в соревнованиях", - цитирует Аль-Хелаифи Marca.

Напомним, накануне ПСЖ потерял очки в матче с Осером.

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