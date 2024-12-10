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Шахтер – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.12.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Сегодня, 08:09
Getty Images
Getty Images

Во вторник, 10 декабря, Шахтер сыграет номинально домашний поединок против мюнхенской Баварии. Встреча пройдет в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

"Горняки" после пяти проведенных поединков идут 26-ми в турнирной таблице с четырьмя баллами. Команда Марино Пушича сыграла вничью с Болонью (0:0), проиграла Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1), победила Янг Бойз (2:1), а в последнем матче в тяжелой встрече проиграла ПСВ (2:3) ).

Бавария, в свою очередь, после сокрушительной победы над Динамо Загреб (9:2) в первом туре проиграла два следующих матча (Астон Вилли 0:1 и Барселоне 1:4), но затем снова дважды победила, обыграв Бенфику и ПСЖ с одинаковым. счетом 1:0.

Читай также: Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа

Матч Шахтер – Бавария состоится в немецком Гельзенкирхене на стадионе Фельтинс Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бавария

Трансляция матча Шахтер – Бавария будет доступна в этой новости 10 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

На Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Шахтер в нынешнем розыгрыше турнира еще ждут матчи против французского Бреста и другой немецкой команды – Боруссии Дортмунд.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей Лиги чемпионов, а также расписанием следующих встреч команд.

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