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Жирона без Цыганкова минимально проиграла Ливерпулю

Мерсисайдцы одержали очередную победу в Лиге чемпионов.
Вчера, 21:36
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках шестого тура Лиги чемпионов Жирона встретилась с Ливерпулем.

Первая часть встречи оказалась не слишком интересной, но очень равной.

В течение первых минут гости активно прессинговали соперника и имели несколько возможностей открыть счет, но ближе к середине первой 45-минутки каталонцы перехватили инициативу и создали немало проблем для Алиссона.

Во втором тайме на две команды возникла лишь одна возможность, да и то этой возможностью стал назначенный в ворота Жироны 11-метровый. Пенальти исполнил Мохамед Салах и своим точным ударом принес Ливерпулю минимальную победу.

Жирона - Ливерпуль 0:1

Гол: Салах (пен), 63

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Жирона

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Жирона без Цыганкова минимально проиграла Ливерпулю
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