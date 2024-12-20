Украинские клубы узнали соперников в плей-офф Юношеской Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской Лиги чемпионов.

На этапе 1/16 финала Украину представляют два клуба - киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Столичный клуб получил в соперники Аталанту, а "горняки" будут играть против Хоффенхайма. Отметим, что динамовцы уже встречались с итальянским клубом, проиграв ему 0:3.

Стадия состоит из одного матча, который будет сыгран 11 или 12 февраля 2025 года.

Ранее также сообщалось, что футболисты Динамо уехали на отдых в Буковель.

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