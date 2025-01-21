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"Настоящий европейский гранд": Тренер Бреста оценил матч с Шахтером

Эрик Руа назвал задачу команды в Лиге чемпионов.
Вчера, 22:10
Эрик Руа / Getty Images
Эрик Руа / Getty Images

Главный тренер Бреста Эрик Руа высказался по поводу Шахтера, с которым сыграет в седьмом туре Лиги чемпионов.

По словам специалиста, французы рассчитывают выйти в 1/8 финала напрямую.

"Мы играем каждую игру, чтобы попытаться победить в ней. Нам будет противостоять команда, которая привыкла играть в этом турнире, настоящий европейский гранд, поэтому мы должны быть на лучшем уровне.

На месте в таблице, в котором мы находимся, мы стремимся сделать еще один шаг вперед. После этого, даже если мы победим, нам все равно придется добывать результат в матче с Реалом, что показывает, какой вызов перед нами все еще стоит. Но если нам удастся избежать двух игр в феврале, это будет замечательно".

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Руа отметил, что Шахтер не играл с середины декабря.

"Чего можно ожидать в матче между командой, которая, возможно, устала, и командой, которая мало играла? Я не могу сказать", - сказал Руа для Ouest-France.

В турнирной таблице Лиги чемпионов Брест идет на седьмом месте после шести игр с 13 очкам. У Шахтера четыре очка и 27 позиция.

Матч Шахтер - Брест состоится завтра, 22 января. Начало в 19.45.

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