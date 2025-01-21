"Очень серьезный соперник": Пушич назвал главную проблему Шахтера перед игрой с Брестом

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился мнением о поединке с Брестом в рамках седьмого тура Лиги чемпионов.

Специалист отметил уровень французской команды, назвав ее сильные стороны.

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"Брест – очень серьезный соперник, команда, которую очень тяжело обыграть. Они не просто так собрали много очков в Лиге чемпионов. Будет очень сложная игра. Как мы будем пытаться вернуть ее в свою пользу на этом уровне, зависит от деталей.

Конечно, есть план игры, но, как я говорил, это будет очень тяжело, потому что они также прекрасно играют в защите, имеют мощных быстрых игроков, является командой, которую трудно победить во всех аспектах. Поэтому мы завтра должны быть в лучшей форме, чтобы получить хороший результат. Но мы очень рады играть этот матч, много работали, чтобы снова проявить себя, и, думаю, эта игра будет интересна".

Пушич считает, что Шахтеру не хватает официальных игр, что сказывается на уровне игры.

"Мы с этим также столкнулись в прошлом сезоне, и, по моему мнению, это, безусловно, минус для нас. Это не секрет, потому что, когда начинается межсезонье, как команда вы нуждаетесь в этой тяжести настоящих матчей, чтобы достичь своей лучшей формы. У нас этого сейчас нет, хотя это не значит, что мы не в форме. Так что увидим завтра.

К сожалению, мы не можем проводить официальные матчи чемпионата Лиги чемпионов – это было бы идеально для нас, чтобы иметь преимущество, это правда, но все же это одна игра. Чтобы завершить ответ на этот вопрос, как я уже говорил, в прошлом сезоне была такая ситуация, когда играли с Марселем: без по-настоящему сложных матчей мы сразу начали выступать в Лиге Европы.

Хотя сейчас уровень выше, поэтому нам будет еще труднее соперничать в интенсивности. Но повторюсь: во время межсезонья мы работали фантастически до этого момента, поэтому мне очень интересно, что мы покажем завтра".

В турнирной таблице Лиги чемпионов Брест идет на седьмом месте после шести игр с 13 очкам. У Шахтера четыре очка и 27 позиция. Матч Шахтер - Брест состоится завтра, 22 января. Начало в 19.45.

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