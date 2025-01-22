Арсенал с Зинченко разгромил Динамо Загреб, Жирона с Цыганковым проиграла Милану

В среду, 22 января, прошли матчи седьмого тура Лиги чемпионов, в которых принимали участие украинские футболисты.

Лондонский Арсенал в домашнем поединке принимал Динамо Загреб из Хорватии.

Подопеные Микеля Артеты сумели добыть положительный результат, выиграв встречу - 3:0. В первом тайме забил Райс, а после перерыва - Хаверц.

Финальную точку поставил Мартин Эдегор, забив в компенсированное время.

Украинский футболист Александр Зинченко принимал участие в игре и провел 74 минуты на поле.

В турнирной таблице Лиге чемпионов Арсенал занимает третью строчку с 16 баллами. У Динамо Загреб восемь баллов и 26 позиция.

Арсенал - Динамо Загреб 3:0

Голы: Райс, 2, Хаверц, 66, Эдегор, 90+2

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В параллельной игре Жирона провела выездной поединок в Италии, где соперником был Милан.

Судьбу встречи определил один гол, который был забит в середине первого тайма. Рафаэль Леау воспользовался пасом Беннасера и забил.

Каталонцы, в составе которых 72 минуты отыграл украиснкий вингер Виктор Цыганков, не сумели избежать поражения.

В общей таблице Жирона идет вне зоны плей-офф на 31 месте с тремя баллами. Команда потеряла шансы выйти в стыки. Милан, в свою очередь, располагается на шестой строчке с 15 очками.

Милан - Жирона 1:0

Гол: Леау, 37

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