iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа

Узнай на ISPORT.ua, какие команды остаются претендентами на плей-офф главного еврокубка.
Сегодня, 10:44
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Общий этап Лиги чемпионов в новом формате на пороге завершения. Нынешний сезон стал первым за три десятилетия, в котором вместо группового этапа команды конкурируют в сводной турнирной таблице. Как следствие, увеличилось минимальное количество матчей для всех клубов – восемь вместо шести.

Все коллективы на данный момент можно разделить на несколько категорий – от тех, которые гарантировали себе выход в 1/8 финала, до тех, кто потерял шансы на продолжение борьбы. Ознакомиться с положением ведущих европейских команд перед финальным туром можно по ссылке.

Гарантировали себе выход в 1/8 финала:

Таких команд перед последним туром всего две. Для них мотивацией на финише основного этапа будет возможность занять первое место в таблице.

  • Барселона
  • Ливерпуль

Гарантировали себе выход минимум в стыковые матчи (1/16 финала):

Команды в этой категории можно разделить на два подвида, команды, точно будут сеяными в 1/16 финала (они же, главные претенденты на прямой выход в 1/8 финала) и другими.

Гарантированно сеяны в 1/16 и могут выйти в 1/8 финала.

  • Арсенал
  • Интер
  • Атлетико
  • Интер

Гарантированно сыграют в 1/16 финала и сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.

  • Аталанта
  • Байер
  • Астон Вилла
  • Монако
  • Фейеноорд
  • Лилль
  • Брест
  • Боруссия Д
  • Бавария
  • Реал
  • Ювентус
  • Селтик

Команды, которые могут как выйти в 1/8 финала, так и вылететь вообще

Таких команд только две, при этом из двух теоретически может вылететь только одна из них, но на то шансы очень теоретические.

  • ПСВ Эйндховен
  • Брюгге

Команды, которые не выйдут в 1/8 финала, но могут быть сеяными в 1/16 финала

Каждая из попавших в эту категорию команд гарантированно сохранит для себя участие в Лиге чемпионов, если победит в последнем туре, а вот ничейный результат этого гарантировать не может.

  • Бенфика
  • ПСЖ
  • Спортинг
  • Штутгарт

Команды, которые не выйдут в 1/8 финала, но могут выйти в 1/16 финала

Именно в этой категории находится донецкий Шахтер, но будем откровенны, шансы на это у "горняков" весьма теоретические. В любом случае каждой из этих команд нужно побеждать в своем матче – другой результат будет означать вылет из турнира.

  • Манчестер Сити
  • Динамо Загреб
  • Шахтер

Читай также: Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025

Команды, которые уже вылетели и будут бороться только за призовые

Девятка команд в финальном туре будет работать на увеличение чека от УЕФА. Эта когорта коллективов будет претендовать на больший гонорар по итогам основного раунда в случае положительного результата. Кроме того, эти клубы могут ухудшить турнирное положение соперников в 8-м туре.

  • Болонья
  • Спарта
  • РБ Лейпциг
  • Жирона
  • Црвена Звезда
  • Штурм
  • РБ Зальцбург
  • Слован
  • Янг Бойз

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль шахтер

Статьи по теме

Боруссия Д - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 29.01.2025 Боруссия Д - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 29.01.2025
Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025 Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025
Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ
"Только от нас зависит": Тренер Шахтера рассказал, чего ожидает от матча с Боруссией Д "Только от нас зависит": Тренер Шахтера рассказал, чего ожидает от матча с Боруссией Д
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Европа14:20
Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике
Биатлон14:19
Пуфф триумфовала в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, украинки за пределами топ-15
Формула 113:51
Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате
Европа13:50
Анчелотти: И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше
Европа13:10
Все матчи во Франции на этой неделе начнутся с минуты молчания
Лига Чемпионов13:00
Боруссия Д - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 29.01.2025
Европа12:30
Юный талант Баварии заявил о желании покинуть клуб
НБА12:29
Голден Стэйт вывел из обращения номер MVP финала НБА-2015
Формула 111:59
Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына
Европа11:59
Байер лидирует в гонке за подписание форварда сборной Ирландии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK