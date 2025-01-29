Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа
Общий этап Лиги чемпионов в новом формате на пороге завершения. Нынешний сезон стал первым за три десятилетия, в котором вместо группового этапа команды конкурируют в сводной турнирной таблице. Как следствие, увеличилось минимальное количество матчей для всех клубов – восемь вместо шести.
Все коллективы на данный момент можно разделить на несколько категорий – от тех, которые гарантировали себе выход в 1/8 финала, до тех, кто потерял шансы на продолжение борьбы. Ознакомиться с положением ведущих европейских команд перед финальным туром можно по ссылке.
Гарантировали себе выход в 1/8 финала:
Таких команд перед последним туром всего две. Для них мотивацией на финише основного этапа будет возможность занять первое место в таблице.
- Барселона
- Ливерпуль
Гарантировали себе выход минимум в стыковые матчи (1/16 финала):
Команды в этой категории можно разделить на два подвида, команды, точно будут сеяными в 1/16 финала (они же, главные претенденты на прямой выход в 1/8 финала) и другими.
Гарантированно сеяны в 1/16 и могут выйти в 1/8 финала.
- Арсенал
- Интер
- Атлетико
- Интер
Гарантированно сыграют в 1/16 финала и сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.
- Аталанта
- Байер
- Астон Вилла
- Монако
- Фейеноорд
- Лилль
- Брест
- Боруссия Д
- Бавария
- Реал
- Ювентус
- Селтик
Команды, которые могут как выйти в 1/8 финала, так и вылететь вообще
Таких команд только две, при этом из двух теоретически может вылететь только одна из них, но на то шансы очень теоретические.
- ПСВ Эйндховен
- Брюгге
Команды, которые не выйдут в 1/8 финала, но могут быть сеяными в 1/16 финала
Каждая из попавших в эту категорию команд гарантированно сохранит для себя участие в Лиге чемпионов, если победит в последнем туре, а вот ничейный результат этого гарантировать не может.
- Бенфика
- ПСЖ
- Спортинг
- Штутгарт
Команды, которые не выйдут в 1/8 финала, но могут выйти в 1/16 финала
Именно в этой категории находится донецкий Шахтер, но будем откровенны, шансы на это у "горняков" весьма теоретические. В любом случае каждой из этих команд нужно побеждать в своем матче – другой результат будет означать вылет из турнира.
- Манчестер Сити
- Динамо Загреб
- Шахтер
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Команды, которые уже вылетели и будут бороться только за призовые
Девятка команд в финальном туре будет работать на увеличение чека от УЕФА. Эта когорта коллективов будет претендовать на больший гонорар по итогам основного раунда в случае положительного результата. Кроме того, эти клубы могут ухудшить турнирное положение соперников в 8-м туре.
- Болонья
- Спарта
- РБ Лейпциг
- Жирона
- Црвена Звезда
- Штурм
- РБ Зальцбург
- Слован
- Янг Бойз
На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей Лиги чемпионов.
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