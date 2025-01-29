Лига чемпионов: расклады перед последним туром основного этапа

Общий этап Лиги чемпионов в новом формате на пороге завершения. Нынешний сезон стал первым за три десятилетия, в котором вместо группового этапа команды конкурируют в сводной турнирной таблице. Как следствие, увеличилось минимальное количество матчей для всех клубов – восемь вместо шести.

Все коллективы на данный момент можно разделить на несколько категорий – от тех, которые гарантировали себе выход в 1/8 финала, до тех, кто потерял шансы на продолжение борьбы. Ознакомиться с положением ведущих европейских команд перед финальным туром можно по ссылке.

Гарантировали себе выход в 1/8 финала:

Таких команд перед последним туром всего две. Для них мотивацией на финише основного этапа будет возможность занять первое место в таблице.

Барселона

Ливерпуль

Гарантировали себе выход минимум в стыковые матчи (1/16 финала):

Команды в этой категории можно разделить на два подвида, команды, точно будут сеяными в 1/16 финала (они же, главные претенденты на прямой выход в 1/8 финала) и другими.

Гарантированно сеяны в 1/16 и могут выйти в 1/8 финала.

Арсенал

Интер

Атлетико

Интер

Гарантированно сыграют в 1/16 финала и сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.

Аталанта

Байер

Астон Вилла

Монако

Фейеноорд

Лилль

Брест

Боруссия Д

Бавария

Реал

Ювентус

Селтик

Команды, которые могут как выйти в 1/8 финала, так и вылететь вообще

Таких команд только две, при этом из двух теоретически может вылететь только одна из них, но на то шансы очень теоретические.

ПСВ Эйндховен

Брюгге

Команды, которые не выйдут в 1/8 финала, но могут быть сеяными в 1/16 финала

Каждая из попавших в эту категорию команд гарантированно сохранит для себя участие в Лиге чемпионов, если победит в последнем туре, а вот ничейный результат этого гарантировать не может.

Бенфика

ПСЖ

Спортинг

Штутгарт

Команды, которые не выйдут в 1/8 финала, но могут выйти в 1/16 финала

Именно в этой категории находится донецкий Шахтер, но будем откровенны, шансы на это у "горняков" весьма теоретические. В любом случае каждой из этих команд нужно побеждать в своем матче – другой результат будет означать вылет из турнира.

Манчестер Сити

Динамо Загреб

Шахтер

Читай также: Боруссия Д - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 29.01.2025

Команды, которые уже вылетели и будут бороться только за призовые

Девятка команд в финальном туре будет работать на увеличение чека от УЕФА. Эта когорта коллективов будет претендовать на больший гонорар по итогам основного раунда в случае положительного результата. Кроме того, эти клубы могут ухудшить турнирное положение соперников в 8-м туре.

Болонья

Спарта

РБ Лейпциг

Жирона

Црвена Звезда

Штурм

РБ Зальцбург

Слован

Янг Бойз

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!