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Шахтер забил в ворота Боруссия Д, воспользовавшись ужасной ошибкой вратаря

Марлос Гомес сумел дожать Кобеля.
Вчера, 23:22
Шахтер забил Боруссии Дортмунд / Getty Images
Шахтер забил Боруссии Дортмунд / Getty Images

Донецкий Шахтер проводит поединок с Боруссией Дортмунд в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.

В первом тайме немецкий коллектив дважды поразил ворота "горняков" - дублем отметился Гирасси.

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После перерыва Шахтер сумел забить. Голкипер Боруссии Грегор Кобель замешкался с мячом, а его подловил вингер Марлос Гомес.

Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

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Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

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