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Гвардиола назвал главное преимущество Реала перед матчем в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник команды отметил уровень игры мадридской команды.
Вчера, 23:05
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Во вторник, 11 февраля, Манчестер Сити сыграет с Реалом в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от игры.

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"Обе команды имели проблемы с травмами в течение сезона. Мадридцы справляются с этим намного лучше, чем мы, потому что они все еще возглавляют Ла Лигу и ведут борьбу с Атлетико. Это еще раз показывает их стабильность.

В конце концов, они являются серьезным соперником. Мы это знаем. Мы много раз сталкивались с ними и понимаем, как в трудные моменты они показывают свои лучшие качества, что у них есть. Конечно, нам нужно провести две хорошие игры, чтобы пройти дальше", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Второй поединок между Реалом и Манчестер Сити состоится 18 февраля.

Ранее Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити

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