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Трубин не пожал руку игроку сборной россии перед игрой Лиги чемпионов

Украинец проигнорировал головина.
Вчера, 22:35
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В рамках первого стыкового матча Лиги чемпионов Бенфика проводит выездной поединок с Монако.

Перед поединком украинский голкипер португальцев Анатолий Трубин не пожал руку российскому полузащитнику французской команде александру головину.

Стоит отметить, что в ноябре также в рамках матча Лиги чемпионов Трубин также не пожал руку головину.

Ранее игрок Арсенала рассказал о забавном прозвище, которое ему дал Зинченко.

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