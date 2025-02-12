Игрок Арсенала рассказал о забавном прозвище, которое ему дал Зинченко

Полузащитник Арсенала Деклан Райс рассказал о том, какое прозвище имеет в команде.

По словам Райса, в коллективе его в шутливо-позитивном ключе называют конем, а начал эту тенденцию Александр Зинченко.

«Меня называют «конем». Все начал Зинченко, потом подхватил Жоржиньо. Теперь все меня сравнивают именно с лошадью.

Это потому, что они считают, что я могу бегать весь день, что я - атлетичный, очень выносливый и устойчивый, а также очень кроисный на поле.

Даже через два дня после матча я бегаю на тренировке, и они думают, что я сумасшедший. Я не против, но теперь мне просто ему отвечать», - сказал Райс в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что один из лидеров Арсенала выбыл до конца сезона.

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