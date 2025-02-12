iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Арсенала рассказал о забавном прозвище, которое ему дал Зинченко

Украинец сравнил Деклана Райса с лошадью.
Сегодня, 14:59
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Полузащитник Арсенала Деклан Райс рассказал о том, какое прозвище имеет в команде.

По словам Райса, в коллективе его в шутливо-позитивном ключе называют конем, а начал эту тенденцию Александр Зинченко.

«Меня называют «конем». Все начал Зинченко, потом подхватил Жоржиньо. Теперь все меня сравнивают именно с лошадью.

Это потому, что они считают, что я могу бегать весь день, что я - атлетичный, очень выносливый и устойчивый, а также очень кроисный на поле.

Даже через два дня после матча я бегаю на тренировке, и они думают, что я сумасшедший. Я не против, но теперь мне просто ему отвечать», - сказал Райс в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что один из лидеров Арсенала выбыл до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

Статьи по теме

На Зинченко претендует еще один европейский топ-клуб На Зинченко претендует еще один европейский топ-клуб
Арсенал может продать Зинченко до закрытия зимнего трансферного окна Арсенал может продать Зинченко до закрытия зимнего трансферного окна
Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко
Что нужно каждому топ-клубу АПЛ в зимнее трансферное окно? Что нужно каждому топ-клубу АПЛ в зимнее трансферное окно?
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии смешанной эстафетой стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс16:05
"Нужен проходной бой": Деревянченко выбрал соперника для Кличко
НБА15:59
Лень подписал минимальный контракт с Лейкерс
Европа15:41
Винисиус высказался о своем будущем
Бокс15:40
Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора
Теннис15:15
Костюк сыграет с Линетт в рамках третьего раунда на турнире Qatar Open
Биатлон15:02
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Бокс15:00
Бокс: расписание боев
Европа14:59
Игрок Арсенала рассказал о забавном прозвище, которое ему дал Зинченко
Бокс14:55
Мунгия проведет реванш с обидчиком после сенсационного поражения нокаутом
Европа14:40
Лидер Арсенала рискует пропустить остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK