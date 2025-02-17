Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити пройти Реал в Лиге чемпионов

В среду, 19 февраля, Реал примет Манчестер Сити в рамках ответного поединка стыкового раунда Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой "сливочных" - 3:2.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола заявил, что его команда имеет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.

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"Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на Бернабеу, учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент. Пока есть шансы, мы будем пытаться, это точно", - приводит слова тренера Independent.

Матч Реал - Манчестер Сити начнется в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский тренер может вернуться к работе.

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