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Футбол

Нападающий Милана повторил уникальное достижение

Сантьяго Хименес отличился за и против Фейеноорда.
Сегодня, 20:50
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Нападающий Милана Сантьяго Хименес установил очень редкое достижение.

Напомним, сегодня Милан и Фейеноорд играют ответный матч в стыках Лиги чемпионов. Мексиканский форвард открыл счет уже на 1-й минуте поединка.

Благодаря этому Хименес стал вторым игроком в истории, который в рамках одного еврокубкового сезона забивал за и против одной и той же команды.

Напомним, в январе Сантьяго перешел в Милан как раз из Фейеноорда.

Первым, кому удалось провернуть подобное был Конни Торстенссон, который в сезон-1973/74 отличился за и против Баварии.

Ранее также сообщалось, что Милан продлит контракт со своим ключевым хавбеком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сантьяго Хименес

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