Возлюбленная Лунина показала, как поддерживала Реал в матче против Манчестер Сити
Анастасия стала свидетелем поединка Лиги чемпионов.
В рамках ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов Реал обыграл Манчестер Сити (3:1).
Жена голкипера мадридской команды и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, посетила поединок.
Читай также: Гвардиола назвал причину поражения от Реала и вылета из Лиги чемпионов
Анастасия показала атмосферу стадиона Сантьяго Бернабеу, матча, который она смотрала вместе со своей подругой.
Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Ранее Анчелотти оценил победу Реала над Манчестер Сити в Лиге чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!