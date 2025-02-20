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Футбол

Возлюбленная Лунина показала, как поддерживала Реал в матче против Манчестер Сити

Анастасия стала свидетелем поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:35
Анастасия Лунина / instagram.com/a.nastasica
Анастасия Лунина / instagram.com/a.nastasica

В рамках ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов Реал обыграл Манчестер Сити (3:1).

Жена голкипера мадридской команды и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, посетила поединок.

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Анастасия показала атмосферу стадиона Сантьяго Бернабеу, матча, который она смотрала вместе со своей подругой.

Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Ранее Анчелотти оценил победу Реала над Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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