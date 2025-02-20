Анчелотти оценил победу Реала над Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Итальянец назвал игрока, из-за чего его команде было легче в ответной игре.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о победе над Манчестер Сити (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

По словам специалиста, его подопечным удалось хорошо показать себя во всех линиях игры.

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"Мы повторили позитивные вещи, которые мы сделали в первом матче. Это было отличное выступление во всех аспектах: в обороне, в нападении с мячом и без него. Когда команда хорошо работает без мяча, качество атаки чрезвычайно высоко, и есть много моментов.

Мы столкнулись с очень качественной командой, и мы нашли баланс между атакой и обороной. Мы боремся за Лигу чемпионов, и у нас есть шанс далеко пройти в этом соревновании".

Анчелотти отметил отсутствие Холанда.

"Без Холанда Манчестер Сити теряет атакующую мощь впереди. Мы забили очень рано после длинного паса вперед, а затем хорошо контролировали игру. Мы боремся, дальше 1/8 финала".

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