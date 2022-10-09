"Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

Украинская национальная команда сыграет в группе С, где ее соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

"Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее.

Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

Настроение очень хорошее. В последних матчах было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война, и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести поединки отборочного турнира дома.

Малиновский говорил, что очень хочет в соперники Италию. Он играет в Аталанте, Коваленко выступает за Специю, может, еще кто-нибудь появится в Серии А. Играть против таких команд всегда интересно", - приводит слова Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что также определились все группы отбора на чемпионат Европы-2024.