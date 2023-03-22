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Стало известно, сколько украинцев посетит матч Англия - Украина

На Уэмбли будет аншлаг.
Сегодня, 08:36
Getty Images
Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации Евро-2024 сборная Англии примет национальную команду Украины.

Как сообщает журналист Times Sport Генри Винтер, на матче сборных, который пройдет в Лондоне на Уэмбли, ожидается аншлаг.

Всего стадион примет около 85 тысяч зрителей, среди которых 4200 - представители Украины.

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Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии бесплатно раздала 1000 билетов членам британских семей, которые дали убежище беженцам из Украины после начала войны против россии.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:00 по Киеву.


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