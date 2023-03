Стало известно, сколько украинцев посетит матч Англия - Украина

В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации Евро-2024 сборная Англии примет национальную команду Украины.

Как сообщает журналист Times Sport Генри Винтер, на матче сборных, который пройдет в Лондоне на Уэмбли, ожидается аншлаг.

Всего стадион примет около 85 тысяч зрителей, среди которых 4200 - представители Украины.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии бесплатно раздала 1000 билетов членам британских семей, которые дали убежище беженцам из Украины после начала войны против россии.

1,000 Ukrainians, and the families who’ve welcomed them into their homes here, have been given free tickets by @FA to #ENGUKR at Wembley on March 26. Game an 85,000+ sell-out including 4,200 Ukraine fans. 🇺🇦💙💛🙌