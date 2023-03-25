Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины начнет свой путь в отборе на чемпионат Европы 2024 года. В Лондоне на Уэмбли пройдет матч, в котором подопечные Руслана Ротаня встретятся со сборной Англии.

Традиционно, в преддверии поединка, исполняющий обязанности главного тренера украинской команды проведет пресс-конференцию, во время которой он ответит на вопросы журналистов, расскажет о ситуации в составе, кто готов играть, а кто нет.

Выступление и.о. главного тренера "желто-синих" будет транслироваться на официальном канале УАФ в YouTube.

Пресс-конференция Руслана Ротаня состоится 25 марта. Начало - 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с заявками обеих сборных на предстоящий матч квалификации ЧЕ-2024.