Мальта - Италия 0:2 видео голов и лучших моментов матча 26.03.2023 отбора ЧЕ-2024

Сборная Италия без особых проблем разобралась со сборной Мальты, попросту переиграв соперника на классе.

Подопечные Роберто Манчини сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме, благодаря голам Ретеги и Пессины, и попросту доиграли матч, не дав сопернику ничего сделать в ответ.

Вашему вниманию видео всех голов матча Мальта - Италия во втором туре отбора ЧЕ-2024:

Мальта - Италия 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27.

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 9 - 18

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 5 - 9

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.93

Мальта: Бонелло - Апап (Браун, 84), Борг, Аттар (З. Мускат, 64) - Мбонг, Янник, Гилломье, Н. Мускат (Теума, 76), Корбалан - Сатариано (Нвоко, 64), Джонс (Димек, 76).

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо (Дармиан, 46), Скальвини, Романьоли, Эмерсон - Пессина, Кристанте, Тонали (Верратти, 66) - Политано, Ретеги (Скамакка, 66), Ньонто (Грифо, 22).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Скальвини.

Источник: MEGOGO