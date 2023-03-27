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Мальта - Италия 0:2 видео голов и лучших моментов матча 26.03.2023 отбора ЧЕ-2024

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка международного отборочного турнира.
Сегодня, 09:36
Мальта - Италия / Getty Images
Мальта - Италия / Getty Images

Сборная Италия без особых проблем разобралась со сборной Мальты, попросту переиграв соперника на классе.

Подопечные Роберто Манчини сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме, благодаря голам Ретеги и Пессины, и попросту доиграли матч, не дав сопернику ничего сделать в ответ.

Вашему вниманию видео всех голов матча Мальта - Италия во втором туре отбора ЧЕ-2024:

Мальта - Италия 0:2
Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27.

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 9 - 18
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 5 - 9
Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.93

Мальта: Бонелло - Апап (Браун, 84), Борг, Аттар (З. Мускат, 64) - Мбонг, Янник, Гилломье, Н. Мускат (Теума, 76), Корбалан - Сатариано (Нвоко, 64), Джонс (Димек, 76).

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо (Дармиан, 46), Скальвини, Романьоли, Эмерсон - Пессина, Кристанте, Тонали (Верратти, 66) - Политано, Ретеги (Скамакка, 66), Ньонто (Грифо, 22).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Скальвини.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии сборная Мальты ЧЕ-2024

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