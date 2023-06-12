Буяльский мимо, Ванат в составе: Определилась заявка сборной Украины на матч с Германией
Национальная команда проведет первый поединок под руководством Сергея Реброва.
В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Германии.
В преддверии поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров озвучил заявку на поединок.
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Заявка сборной Украины на матч с Германией:
- Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
- Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Георгий Судаков
- Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик
Отметим, что в заявку не вошли: Сергей Кривцов, Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Германия - Украина, которая начнется в 19:00 по Киеву.
Источник: УАФ