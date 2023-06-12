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Германия - Украина: команды определились, в каких формах проведут товарищеский матч

Немецкий коллектив сыграет с украинской сборной в своем тысячной игре.
Сегодня, 14:00
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Германии.

Перед стартом игры стало известно, в каких формах сыграют сборные.

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Подопечные Сергея Реброва проведут встречу в желтой форме, а вратарская - зеленая.

Немецкая сборная сыграет в комбинированной бело-черной форме, которая была создана специально к этой встрече, что станет для бундестима 1000-й в истории.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Германия - Украина, которая начнется в 19:00 по Киеву.

Источник: УАФ

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