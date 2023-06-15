Отстраненный украинский арбитр обслужит матч сборной Франции

Украинский арбитр Евгений Арановский попал в эпицентр пикантной ситуации.

Как сообщила пресс-служба УЕФА, бригада арбитров во главе Арановским обслужит поединок отбора на ЧЕ-2024 Франция - Гибралтар.

Все бы ничего, но после ряда ошибок в матче 28 тура УПЛ СК Днепр-1 - Ворскла Украинская ассоциация футбола отстранила Евгения от исполнения своих обязанностей.

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Каких-либо комментариев ни со стороны УЕФА, ни со стороны УАФ, ни со стороны арбитра пока не последовало.

Матч Франция - Гибралтар состоится завтра, 16 июня, в 21:45 по киевскому времени.