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Англия без проблем разобралась с Мальтой

Подопечные Саутгейта оторвались по очкам в группе.
Вчера, 23:48
Мальта - Англия / Getty Images
Мальта - Англия / Getty Images

В пятницу, 16 июня, состоялся поедник третьего тура квалификации к Евро-2024 между сборными Англии и Мальты.

"Три льва" были очевидным фаворитом в этом матче, и сенсации действительно не случилось. Исход матча был решен еще в первые полчаса после того, как англичане отгрузили хояевам сразу три гола.

После такого успешного старта подопечные Саутгейта сбавили темп и просто вели игру до победного завершения, забив еще в самой концовке матча. Любопытно, но хозяева так и не смогли пробить по воротам хозяев.

В итоге англичане возглавили группу С с девятью очками в своем активе. Второе место разделили между собой сборные Италии, Северной Македонии и Украины с тремя очками. Мальта на последнем месте с нулем очков.

Мальта - Англия 0:4
Голы: Апап (автогол) 8, Александр-Арнольд, 28, Кейн (пенальти), 31, Уилсон (пенальти), 82

Мальта: Бонелло - Борг, Мускат, Апап - Аттард (Корбалан, 87), Кристенсен (Мускат, 60), Гийомье (Янкам, 46), Теума, Мбонг - Нвоко (Сатариано, 60), Джонс (Дегабриэле, 77).

Англия: Пикфорд - Триппьер, Магуайр, Гехи, Шоу (Мингз, 60) - Александер-Арнолд, Хендерсон (Рэшфорд, 60), Райс - Мэддисон (Эзе, 70), Сака (Фоден, 46), Кейн (Уилсон, 60).

Предупреждения: Кристенсен, 49

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия мальта Евро 2024

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