УЕФА официально представил маскота Евро-2024

УЕФА наконец представила официального маскота Евро-2024, им впервые в истории стал медвеженок.

В официальном заявлении говорится, что талисман отдает дань уважения популярной в Германии игрушке плюшевого медведя, который появился в начале ХХ века.

При этом союз запустил голосование, в котором болельщики могут выбрать имя маскоту. Все они так или иначе связаны с немецким словом Bär - медведь.

УЕФА представил на голосование четыре варианта: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär. Свой голос можно отдать в течение двух недель на официальном сайте ассоциации.

⚽ Over the next two weeks, you can vote to decide the mascot's name.



🧸Taking inspiration from the German word for bear, "Bär," the four choices are: Albärt, Bärnardo, Bärnheart, and Herzi von Bär.



