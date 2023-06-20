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УЕФА официально представил маскота Евро-2024

Впервые в истории турнира им стал медведь.
Сегодня, 13:27
Талисман Евро-2024 / UEFA
Талисман Евро-2024 / UEFA

УЕФА наконец представила официального маскота Евро-2024, им впервые в истории стал медвеженок.

В официальном заявлении говорится, что талисман отдает дань уважения популярной в Германии игрушке плюшевого медведя, который появился в начале ХХ века.

При этом союз запустил голосование, в котором болельщики могут выбрать имя маскоту. Все они так или иначе связаны с немецким словом Bär - медведь.

УЕФА представил на голосование четыре варианта: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär. Свой голос можно отдать в течение двух недель на официальном сайте ассоциации.

"Как родитель, я знаю, как важно стимулировать воображение детей. С запуском маскота нашего турнира мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит их получать удовольствие от игры в футбол", – обяъснил выбор талисмана экс-футболист Баварии и директор Евро-2024 Филипп Лам.

С расписанием и результатами квалификации на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024

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