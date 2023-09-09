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Северная Македония - Италия 1:1: обзор матча и результат игры 09.09.2023

Итальянцы не смогли завоевать победу, что может помочь украинской сборной в борьбе за место на чемпионате Европы 2024 года.
Вчера, 23:59
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

В субботу, 9 сентября, в группе С состоялся второй матч отбора чемпионата Европы-2024 между сборными Северной Македонии и Италии.

Для "скуадры адзурры" это была первая игра под руководством нового главного тренера в лице Лучано Спаллетти. И провела она его далеко не лучшим образом.

В первом тайме гости владели номинальной инициативой, создав несколько опасных моментов. Но гол пришел только после перерыва. Николо Барелла пробил из пределов штрафной, но попал в перекладину.

Первым на мяче оказался Чиро Иммобиле, который с близкого расстояния головой переправил его в сетку ворот северомакедонцев.

После этого Италия стала меньше владеть мячом, чем пользовалась Северная Македония - и ей удалось отыграться!

За десять минут до конца основного времени Николо Дзаньоло сфолил вблизи своей штрафной, а Энис Барди наказал оппонента, безошибочно нанеся удар в дальний угол.

За оставшееся время ни одна из команд не сумела вырвать победу - судья зафиксировал ничейный результат, который очень на руку сборной Украины, которая через несколько дней сыграет с Италией. 

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Статистика матча Северная Македония - Италия отбора чемпионата Европы-2024

Северная Македония - Италия 1:1
Голы: Барди, 81 - Иммобиле, 47.

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 0.69
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 14 - 15

Северная Македония: Димитриевски - Манев, Муслиу (Серафимов, 78), Зайков, Алиоски - Асковски (Димоски, 74), Барди, Элези (Алими, 74), Атанасов (Ильязовски, 90+1), Элмас - Миовски.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Манчини (Скальвини, 59), Бастони, Димарко (Бираги, 82) - Барелла, Кристанте, Тонали (Распадори, 89) - Политано (Дзаньоло, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ньонто, 82).

Предупреждения: Манев - Димарко, Тонали, Дзаньоло.

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