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Судаков - лучший игрок матча Украина - Северная Македония по версии Sofascore

Хавбек Шахтера своими действиями на футбольном поле заслужил самую высокую оценку от экспертов.
Сегодня, 18:25
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:0 в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Победу "желто-синим" принесли результативные удары в исполнении Георгия Судакова и Александра Караваева.

Гол, а также активные действия на футбольном поле позволили полузащитнику Шахтера стать лучшим игроком встречи по версии Sofascore - Георгий получил оценку 8,1 балла.

Стоит отметить, что не сильно от него отстал его экс-одноклубник Анатолий Трубин, получивший ровно 8 баллов. У северомакедонцев лучшим игроком стал представитель Наполи Элиф Элмас (7,7).

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Одну из самых высоких оценок получил вышедший на замену и забивший гол Караваев (7,4). Также на неплохую оценку наработал Руслан Малиновский (7,2). Однако хавбек получил желтую карточку - из-за перебора предупреждений он пропустит игру против Мальты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии Георгий Судаков

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