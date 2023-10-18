Довбик прокомментировал свой плохой удар с пенальти

Национальная сборная Украины победила Мальту в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Один из голов забил нападающий испанской Жироны Артем Довбик, реализовавший пенальти, хотя сам удар был не лучшим.

"Бил по вратарю, но он остался на месте до конца и где-то чуть-чуть меня сбил. Хорошо, что удар получился сильным и голкипер не смог на него среагировать. Когда в ударе есть сила, голкипер не может так быстро сложиться".

"Начало первого тайма получилось не слишком хорошим, и причин этому несколько. И играли недавно, и готовились к такой сложной вязкой игре. Тренер нас настроил, что легко нам не будет точно, и Мальта будет искать свои моменты в контратаках. Так и получилось. Хорошо, что мы сумели собраться и завоевать три очка".

Форвард думает, что сборная выиграла этот матч не без форта, а кроме того заявил, что с мальтийцами играть было труднее, чем с защитниками Северной Македонии.

"Где-то и повезло, конечно, но мы взяли инициативу в свои руки, создавали моменты, которые трансформировались в голы. Лично мне с защитниками Мальты было труднее бороться, чем с македонцами. Те давали простор, а мальтийцы-нет. Они садились очень низко, и все время приходилось с ними бороться. Даже не знаю, сколько за этот матч у меня было единоборств.

Читай также: Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Италию

Естественно, не забыл Артем высказать мнение относительно последнего матча в отборе, где нашим соперником станет Италия.

"В матче против итальянцев, который станет битвой за Евро-2024, нужно будет отдать все силы. Каждый должен выложиться на все сто процентов. Только так можно победить такую сборную, как Италия".

Отметим, что матч против Италии состоится в конце ноября. Расписание и результаты всех матчей отбора в ЧЕ-2024 можно посмотреть на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!