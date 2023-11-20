Спаллетти созвал срочное закрытое совещание перед матчем с Украиной

Это стало сюрпризом даже для игроков.

Лучано Спаллетти неожиданно созвал вс команду на закрытое совещание, пишет Corriere dello Sport.

Издание сообщает, что после утренней тренировки наставник "скуадры адзурры" собрал всех игроков для последнего совещания.

Встреча прошла в закрытом формате, предполагается, что был определен стартовый состав и получены последние тактические наставлеения.

Однако, что любопытно, эта встреча оказалась неожиданностью даже для самих игроков, ранее их никто не информировал, что перед матчем будет еще одно собрание.

Ранее Шевченко поделился мыслями о предстоящем поединке.

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