Шевченко: Для Италии этот отбор тоже имеет большое значение, но мы готовы бороться

Украинец высказался о предстоящем матче в рамках квалификации на Евро-2024.

Бывший украинский форвард и экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко поделился мыслями о сборной Италии, с которой Украина сегодня сыграет за право напрямую выйти на Евро-2024.

По словам Шевченко, "Скуадра Адзурри" психологически очень сильная команда.

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"Я опасаюсь команды в целом больше, чем отдельных людей. И у Лучано Спаллетти также много мотивации. Я очень уважаю Лучано, он очень хороший тренер, один из лучших, и он, безусловно, захочет вернуть Италию на вершину после разочарования из-за невыхода на ЧМ-2022.

Сборная Италии сильна психологически и имеет качественных игроков. Эта квалификация для них также имеет большое значение, но мы готовы бороться, - заявил легендарный экс-футболист.



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