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Шевченко: Для Италии этот отбор тоже имеет большое значение, но мы готовы бороться

Украинец высказался о предстоящем матче в рамках квалификации на Евро-2024.
Сегодня, 14:59
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший украинский форвард и экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко поделился мыслями о сборной Италии, с которой Украина сегодня сыграет за право напрямую выйти на Евро-2024.

По словам Шевченко, "Скуадра Адзурри" психологически очень сильная команда.

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"Я опасаюсь команды в целом больше, чем отдельных людей. И у Лучано Спаллетти также много мотивации. Я очень уважаю Лучано, он очень хороший тренер, один из лучших, и он, безусловно, захочет вернуть Италию на вершину после разочарования из-за невыхода на ЧМ-2022.

Сборная Италии сильна психологически и имеет качественных игроков. Эта квалификация для них также имеет большое значение, но мы готовы бороться, - заявил легендарный экс-футболист.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия Андрей Шевченко

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