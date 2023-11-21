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Сваток - лучший игрок Украины в матче против Италии по версии Sofascore

Игрок, которого не все ждали увидеть на поле с первых минут, получил наивысшую оценку в составе украинской сборной.
Сегодня, 01:03
Джакомо Распадори и Александр Сваток / Getty Images
Джакомо Распадори и Александр Сваток / Getty Images

В понедельник, 20 ноября, в рамках финального тура отбора на чемпионат Европы-2024 сошлись сборные Украины и Италии.

К сожалению, украинская национальная команда лишь сыграла вничью со "скуадра адзуррой" (0:0), чего не хватило для того, чтобы напрямую выйти на турнир.

Согласно оценкам от Sofascore, лучшим игроков в составе сборной Украины стал Александр Сваток. Центрбек, заменивший в старте Николая Матвиенко, получил оценку 7,6.

Вторым лучшим игроком "желто-синих" стал Виталий Миколенко (7,5), а третьим - Анатолий Трубин (7,4).

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Лучшим же игроком всей встречи стал голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, получивший оценку 8,0.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с видеообзором лучших моментов матча Украины и Италии.

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