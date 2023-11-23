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Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли

Наставник италянцев продолжает оправдываться.
Вчера, 22:02
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Лучано Спаллетти продолжает оправдываться за попадание сборной Италии на Евро-2024.

Напомним, что в решающем матче против сборной Украины не был назначен пенальти на Михаиле Мудрике, за счет итальянцы и прошли дальше.

Спаллетти считает, что не стоит заострять внимание на одном-единствнном моменте. Игра была сложной, и Италия полностью заслужила выход на турнир.

"Мы ничего не украли. Мы не мы не просто заслужили, а действительно заслужили право квалифицироваться на чемпионат Европы. Если кто-то выделяет этот эпизод, чтобы совершать нападки на нас, то это неправильно, они не учитывают остальную игру команды.

Матч был трудным из-за давления, и этот эпизод может быть спорным, но, безусловно, не таким очевидным, как многие хотят его представить. Извините", – приводит слова специалиста Джанлука Ди Марцио.

Ранее также сообщалось, что росийские СМИ рассказали об "очередной перебежчице из Украины".

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