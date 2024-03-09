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Ожидается аншлаг: на матч Босния и Герцеговина - Украина распроданы все билеты

Украинцы и боснийцы встретятся в квалификации Евро-2024.
Сегодня, 12:29
Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной / УАФ
Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной / УАФ

На матче Босния и Герцеговина - Украина в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 ожидается аншлаг.

Об этом объявила футбольная федерация Боснии и Герцеговины.

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В организации сообщили, что все билеты на поединок, который состоится на стадионе Билино Поле в Зенице, проданы. Арена вмещает более 15 тысяч человек.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров огласил состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

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