Ожидается аншлаг: на матч Босния и Герцеговина - Украина распроданы все билеты

Украинцы и боснийцы встретятся в квалификации Евро-2024.

Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной / УАФ

На матче Босния и Герцеговина - Украина в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 ожидается аншлаг.

Об этом объявила футбольная федерация Боснии и Герцеговины.

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В организации сообщили, что все билеты на поединок, который состоится на стадионе Билино Поле в Зенице, проданы. Арена вмещает более 15 тысяч человек.

NS/FS BiH obavještava javnost da su ulaznice za utakmicu baraža za EURO 2024 Bosna i Hercegovina - Ukrajina rasprodate.



Informacije o prodaji ulaznica za meč 26. marta sa Islandom ili Izraelom biće objavljene naredne sedmice.#NFSBiH #zmajevi #BiHvsUkrajina #EURO2024 pic.twitter.com/MYk0CsFcHx — NFS BIH (@NFSBiH) March 8, 2024

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров огласил состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

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