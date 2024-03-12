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Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной

Центрбек Баришич выбыл на несколько недель.
Сегодня, 19:09
Адриан Баришич / Getty Images
Адриан Баришич / Getty Images

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич не поможет своей команде в будущем полуфинальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины.

Игрок Базеля получил мышечное повреждение в недавнем поединке чемпионата Швейцарии с Янг Бойз (1:5) и был вынужден покинуть поле уже на 23-й минуте.

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Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба, из-за травмы 22-летний босниец пропустит несколько недель.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков сможет помочь сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Боснии и Герцеговины

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