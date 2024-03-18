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"Нужно показывать свою игру и стиль": Бражко - о матче с Боснией и Герцеговиной

Хавбек рассказал, как сборная Украины готовится к будущему поединку.
Сегодня, 13:53
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился впечатлениями от дебютного сбора в национальной команде и высказался о полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Акклиматизация проходит хорошо, ребята поддерживают. Была двусторонняя игра, которая немного добавляет понимания. Если сравнивать с молодежной сборной, то стиль один и схема одна, но все гораздо быстрее, все гораздо лучше работают с мячом. Конечно, труднее, но надо привыкать к этому уровню, быть достойным представлять страну на нем".

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"Конечно, устали после двусторонки, потому что провели три тайма по 25 минут, большая интенсивность. Был день восстановления, завтра тоже. Надеюсь, что хорошо восстановлюсь и буду хорошо чувствовать себя. Против кого было сложнее играть? Против всех!

До анализа боснийцев дело еще не дошло. Все ребята подъедут и будем разбирать. У соперников хорошая сборная, но нам нужно смотреть на себя, а не на них, показывать нашу игру, наш стиль", - приводит слова Бражко пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил готовность команды к матчу против Боснии и Герцеговины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Боснии и Герцеговины Владимир Бражко

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