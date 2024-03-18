"Нужно показывать свою игру и стиль": Бражко - о матче с Боснией и Герцеговиной

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился впечатлениями от дебютного сбора в национальной команде и высказался о полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Акклиматизация проходит хорошо, ребята поддерживают. Была двусторонняя игра, которая немного добавляет понимания. Если сравнивать с молодежной сборной, то стиль один и схема одна, но все гораздо быстрее, все гораздо лучше работают с мячом. Конечно, труднее, но надо привыкать к этому уровню, быть достойным представлять страну на нем".

Читай также: Зинченко: Если мы будем сконцентрированы на себе, то покажем больше, чем ждут фанаты

"Конечно, устали после двусторонки, потому что провели три тайма по 25 минут, большая интенсивность. Был день восстановления, завтра тоже. Надеюсь, что хорошо восстановлюсь и буду хорошо чувствовать себя. Против кого было сложнее играть? Против всех!

До анализа боснийцев дело еще не дошло. Все ребята подъедут и будем разбирать. У соперников хорошая сборная, но нам нужно смотреть на себя, а не на них, показывать нашу игру, наш стиль", - приводит слова Бражко пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил готовность команды к матчу против Боснии и Герцеговины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!