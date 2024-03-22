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"Идем к цели": Шевченко отреагировал на выход Украины в финал плей-офф отбора на Евро-2024

Глава УАФ поздравил сборную с победой над Боснией и Герцеговиной.
Сегодня, 09:59
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал успех сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной.

Глава украинского футбола поздравил национальную команду с волевой победой 2:1, которая вывела "сине-желтых" в финал плей-офф отбора на Евро-2024, где их соперниками будет Исландия.

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"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты - молодцы! Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", - написал Шевченко в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина - Украина (1:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Шевченко сборная Боснии и Герцеговины

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Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

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